Diyarbakır annelerinin üçünün çocuklarına kavuşmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi: Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı. Anne yüreği, Anne gücü, Anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... “Yeni dönem, annelerin dönemi” KAHROLSUN TERÖRİZM YAŞASIN ANNELER...

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