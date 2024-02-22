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        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:14
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        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

        Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

        Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

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