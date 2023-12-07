Bakan Şimşek'ten rezerv yorumu

REKLAM advertisement1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin rekor seviyeye ulaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz…" dedi.

Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz… https://t.co/5Hk14RTx24 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 7, 2023