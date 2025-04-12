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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Bakan Şimşek'ten petrol fiyatları değerlendirmesi - Enerji Haberleri

        Bakan Şimşek'ten petrol fiyatları değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife kararlarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:42 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:43
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        Bakan Şimşek'ten petrol fiyatları değerlendirmesi
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        Bakan Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından gazetecilerin, Trump'ın açıklamaları sonrası Brent petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

        Sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu yaklaşık 1 ile 1,6 puan aşağıda olur. " ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #haberler
        #ABD
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