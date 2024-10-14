Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.729,66 %-1,65
        DOLAR 34,2731 %-0,03
        EURO 37,4316 %-0,14
        GRAM ALTIN 2.924,00 %-0,14
        FAİZ 44,17 %0,57
        GÜMÜŞ GRAM 34,40 %-1,10
        BITCOIN 64.860,00 %3,38
        GBP/TRY 44,7042 %-0,21
        EUR/USD 1,0911 %-0,24
        BRENT 77,45 %-1,99
        ÇEYREK ALTIN 4.780,74 %-0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten Acemoğlu'na tebrik
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Haberi Görüntüle

        Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.

        Acemoğlu'nun ödülü kazandığının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tebrik mesajı paylaştı.

        Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Habertürk Anasayfa