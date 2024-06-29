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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildirdi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildirdi

        Bakan Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını belirterek "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:00
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        Singapur'da temaslarda bulundu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur temaslarına ilişkin bilgi verdi.

        Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine, istikrar ve reform programlarının olumlu sonuçlarını sunduklarını anlattı.

        Şimşek, "Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. FATF'ın Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, "Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. FATF'ın Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

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