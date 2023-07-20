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        Haberler İş-Yaşam Bakan Şimşek: Kaynakları yatırıma kanalize edeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Kaynakları yatırıma kanalize edeceğiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yurtdışı kaynaklar konusunda açıklama yaptı. Şimşek, "Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 15:49
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        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
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        Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı' haberini Tweetine ekleyerek, "Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" şeklinde bir yazılı metin paylaştı.

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