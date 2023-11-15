Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.671,05 %1,36
        DOLAR 28,6656 %0,16
        EURO 31,2007 %0,12
        ALTIN 1.812,43 %0,25
        FAİZ 41,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,38 %0,46
        BITCOIN 35.589,00 %0,01
        GBP/TRY 35,8318 %0,15
        EUR/USD 1,0877 %-0,05
        BRENT 82,72 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 2.963,33 %0,25
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Bakan Şimşek ASELSAN'ı ziyaret etti - Savunma Sanayi Haberleri

        Bakan Şimşek ASELSAN'ı ziyaret etti

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuruluşunun 48. yıl dönümünde ASELSAN'ın Gölbaşı tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 07:52 Güncelleme: 15.11.2023 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek ASELSAN'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kuruluşunun 48. yıl dönümünde ASELSAN'ın yüksek teknoloji üssü Gölbaşı tesislerini ziyaret ettiklerini belirten Şimşek, "Yaş ortalaması 34 ve yüzde 62'si mühendis olan 10 binin üzerinde çalışanıyla, cirosunun yüzde 7'si AR-GE yatırımıyla, millileştirilen çok sayıda ileri teknoloji savunma sanayi ürünüyle milli üretim gücümüzü artıran, kilogram başı 1965 dolar ihracat değeriyle, 5 binin üzerinde tedarikçisiyle birlikte savunma sanayi ekosistemini uçtan uca besleyen, son 20 yılda savunma sanayisinde dışa bağımlılığımızın yüzde 80'den yüzde 20'ye gerilemesine önemli katkı sağlayan, hepimizin gurur kaynağı ASELSAN'ın başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'e, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'a çalışmaları ve sunumları için teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        İstanbul'da dehşet
        İstanbul'da dehşet
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Habertürk Anasayfa