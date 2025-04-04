Bakan Şimşek: AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında 6 yıl aradan sonra ilk toplantının yapıldığına işaret eden Şimşek, "Bu Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok önemli ve olumlu bir adım" dedi.

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“TÜRKİYE'NİN DEZENFLASYON ÇABALARINI ANLATMA FIRSATI BULDUK"

Bakan Şimşek, üst düzey AB yetkilileri ile yapılan diyalog toplantısının olumlu geçtiğine işaret ederek, "Oldukça yapıcı bir atmosferde geçti. Çok verimli toplantılar oldu. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalar da dahil olmak üzere Avrupa'nın görünümü, Türkiye ekonomisinin görünümü gibi konuları konuştuk. Özellikle Türkiye'nin reform çabalarını, Türkiye'nin dezenflasyon çabalarını anlatma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

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AB'nin de yeni dönem politikalarına ilişkin bir perspektif sunduğuna dikkati çeken Şimşek, "Dünyada önemli değişimler yaşanıyor. AB de Türkiye de bu gelişmelerden etkileniyor. Birlikte çalışarak bu gelişmelerin etkilerini nasıl sınırlayabiliriz? AB ve Türkiye'nin menfaatine nasıl iş birliğine gidebiliriz? Onları konuştuk. Üçüncü ülkelerde iş birliğini konuştuk. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gündeme getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile vize serbestisi gibi birçok konuyu birinci elden AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile tartışma ve konuşma imkanı bulduklarını belirtti. "BEŞİNCİ TOPLANTI GELECEK SENE TÜRKİYE'DE" Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de toplantılara katıldığına işaret eden Şimşek, Türkiye'deki yatırımları ve Türkiye'ye finansman imkanlarını konuştuklarını vurguladı.Şimşek, iş çevreleri için yüksek düzeyli diyalog toplantısı da yaptıklarına, ardından da AB yetkilileri ile birebir görüşmelerde bulunduğuna işaret ederek, "Atmosfer oldukça yapıcıydı. Ekonomide diyalog iyi başladı diyebilirim. İnşallah bu diyalog diğer diyalogların da önünü açar. Özellikle hem ulaştırmada olsun hem enerjide olsun hem siyasi alanda diyalogların güçlenmesini sağlar veya önünün açılmasını sağlar" diye konuştu. Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında dördüncü toplantının tamamlandığını anımsatan Şimşek, beşinci toplantının gelecek sene Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararı aldıklarını ifade etti.