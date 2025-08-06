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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: 2027'de enflasyon tek haneli rakamlara inecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: 2027'de enflasyon tek haneli rakamlara inecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de enflasyonla mücadele sürecinin kararlı bir şekilde devam ettiğini ve enflasyonun iki yıl içinde tek haneli rakamlara ineceğini belirtti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 06.08.2025 - 16:05 Güncelleme: 06.08.2025 - 16:05
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        Bakan Şimşek: 2027'de enflasyon tek haneli rakamlara inecek
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Reuters'ın sorularına yanıt verdi.

        Bakan Şimşek, enflasyonun Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini olan yüzde 19-29 bandında kalmasını, gelecek yıl yüzde 20'nin altına, 2027'de ise tek haneye inmesini beklediğini söyledi.

        Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca "Yıl sonu enflasyon tahminimizi koruyoruz; enflasyonun düşürülmesi için gerekli koşullar büyük ölçüde mevcut. Enflasyondaki düşüş, öngördüğümüz yolda ilerliyor. Bizim için önemli olan, bu iyileşmenin kalıcı ve istikrarlı olması" diye ekledi.

        Bakan Şimşek; para, maliye, gelir ve arz yönlü politikaların eşgüdümünün Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını söylerken, "Para politikası, talep, döviz kuru ve beklentiler enflasyonla mücadeleye güçlü destek sağlarken, maliye politikasıyla artan koordinasyon da bu çabayı güçlendiriyor" dedi.

        Bakan Şimşek, petrol fiyatları, tarifeler ve işlenmemiş gıdanın enflasyona yönelik yukarı yönlü sınırlı riskler oluşturduğunu belirtirken, hükümetin 'olası şoklara karşı gerekli adımları atarak enflasyonun düşmesinin önündeki engelleri kaldırmaya hazır olduğunu' da sözlerine ekledi.

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