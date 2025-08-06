Bakan Şimşek: 2027'de enflasyon tek haneli rakamlara inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Reuters'ın sorularına yanıt verdi.

Bakan Şimşek, enflasyonun Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini olan yüzde 19-29 bandında kalmasını, gelecek yıl yüzde 20'nin altına, 2027'de ise tek haneye inmesini beklediğini söyledi.

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Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca "Yıl sonu enflasyon tahminimizi koruyoruz; enflasyonun düşürülmesi için gerekli koşullar büyük ölçüde mevcut. Enflasyondaki düşüş, öngördüğümüz yolda ilerliyor. Bizim için önemli olan, bu iyileşmenin kalıcı ve istikrarlı olması" diye ekledi.

Bakan Şimşek; para, maliye, gelir ve arz yönlü politikaların eşgüdümünün Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını söylerken, "Para politikası, talep, döviz kuru ve beklentiler enflasyonla mücadeleye güçlü destek sağlarken, maliye politikasıyla artan koordinasyon da bu çabayı güçlendiriyor" dedi.

Bakan Şimşek, petrol fiyatları, tarifeler ve işlenmemiş gıdanın enflasyona yönelik yukarı yönlü sınırlı riskler oluşturduğunu belirtirken, hükümetin 'olası şoklara karşı gerekli adımları atarak enflasyonun düşmesinin önündeki engelleri kaldırmaya hazır olduğunu' da sözlerine ekledi.