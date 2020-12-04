Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, “Kasım Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün Yapıyoruz” dedi

Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı