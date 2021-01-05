Bakan Selçuk, kaleme aldığı el kitabını tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kaleme aldığı kitabın tanıtımı için bakanlık binasında tanıtım toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Bakan Selçuk, eğitimin insan gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Selçuk, "Evlatlarımızın bu süreç içerisinde günlük hayatla kitaplar arasındaki bu ilişkiyi kavramaları ve müfredatın içindeki kazanımlarla, günlük yaşamdaki pratikler arasındaki bağlantıları kurabilmeleri son derece önemlidir diye düşünüyoruz. Onların bilgiyi anlamlı bulmaları, anlamlı kılmaları için bir vesile olacak diye düşünüyoruz. Eğitim ve okul bir mutabakat işidir. Okulda da veli ile işbirliğinin okul aile birliğinin güçlenmesi bizim için son derece önemli. Bu bütünleşme çocuklarımızın geleceği açısından son derece kritik" dedi.
'AMACIMIZ DERSLERLE HAYAT ARASINDAKİ İLİŞKİYE DİKKAT ÇEKMEK'
Bakan Selçuk, okula başlayan bir çocuğun okulu ve ailesi arasında bir denge tutturmaya ve uyum yakalama çabası içerisine girdiğini bildirdi. Bu uyumun kolaylaşması için el kitabı hazırladıklarını söyleyen Selçuk, şöyle konuştu: "Bizim el kitabındaki amacımız derslerle hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek. Bizim evde, sokakta, işte yaptığımız birçok şey aslında okuldaki derslerle birebir alakalı olduğunun bir kanıtını ortaya koyduk. Çocuklarımızın 'derslerde öğrendiklerim ne işe yarayacak, bu bilgileri niye öğreniyoruz, bu bize hayatta nasıl lazım' sorusunu ara sıra sorduklarının farkındayız. Velilerimizin de zaman zaman bu sorulara eşlik ettiklerini biliyoruz. Bu kitaptaki metinler geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel bir düşünmeye uygun olarak ele alıyor. El kitabımız çocuğun hayatında muhatap olduğu herkese yönelik olarak bir hitapta bulunuyor. Kitapta küçük kahramanlar ve velilerinin onlarla birlikte hikayelerinden söz ediyoruz. Biz bu hikayelerle örnek etkinliklerle çocuklarımızda bir bakış açısının anne baba ile birlikte nasıl hayata geçirilebileceğini de somut olarak ortaya koymaya gayret ediyoruz. El kitabından 5 milyon adet bastırdık ve okul müdürlüklerine teslimatına başlamış durumdayız. Bu el kitaplarını okul müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca kitabımız EBA platformu içinde e-kitap olarak yer alacak"
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Hakkari, Uşak, Ağrı, Ordu, Niğde illerinden el kitabını deneyimleyen ailelerle canlı bağlantı yaparak kitapla ilgili görüşlerini dinledi.
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