Bakan Selçuk, İzmir’de meydana gelen depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını söyledi.



Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, “Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5.700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık” dedi.



Bakan Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin 8-15 Kasım 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, “SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

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