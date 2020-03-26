AA

Ticaret Bakanı Pekcan, "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." dedi. Pekcan, ürünlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak, "Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Bilindiği üzere tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü (Covid 19) nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünleri fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapıldığına ilişkin Bakanlığımıza gelen başvurular üzerine 81 Ticaret İl Müdürlüğümüze denetim yapmaları yönünde talimat verilmiş ve denetimlere hızlı bir şekilde başlanmıştır. Bu denetim kapsamında tüm illerimizde bulunan satış yerlerinde denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat 2020 alış fiyatları ve satış fiyatları ile güncel satış fiyatları tespit edilmiştir. 28.02.2020-25.03.2020 tarihi itibarıyla Ticaret İl Müdürlüklerimizce denetlenen “Cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda ürünleri ” gibi ürünlerin fiyat denetimleri ile ilgili; denetlenen firma sayısı 6.448, denetlenen ürün sayısı ise 13.280’ tür.

MOBİL UYGULAMAYLA 31 BİN 817, CİMER ARACILIĞIYLA 2 BİN 74 ADET BAŞVURU

Pekcan, "Bu süreçte İl Müdürlüklerimize Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla 31.817 adet başvuru ve ayrıca Bakanlığımıza da, CİMER aracılığıyla 2.074 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvuruları yapan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve denetim gereken hususlarda da anında yerinde denetim yapılmıştır. Bunun yanı sıra Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de internet sitesi üzerinden satış yapan firmalar hakkında re’sen incelemeler başlatmıştır." dedi.

"REKLAM KURULUNA İNTİKAL ETTİRİŞMİŞTİR"

Bakan Pekcan, "Bu ürünlerin satıldığı platformlara da dağıtımlı bir yazı yazılarak, içinde bulunulan süreci fırsata çevirmeye çalışan kötü niyetli satıcıların derhal platformlarından çıkarılmasını, aksi takdirde bu ürünleri satanların yanı sıra bu platformları işletenlerinde sorumlu olacağını belirtmiştir. Gerek re’sen yapılan incelemeler, gerek Ticaret İl Müdürlüklerimizden gelen denetim tutanakları, gerekse bizzat vatandaşlarımızın yapmış olduğu şikayetlerden incelemesi tamamlananlar Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’na intikal ettirilmiştir." açıklamasında bulundu

9 FİRMAYA 943 BİN 29 TL İDARİ PARA CEZASI

Pekcan, "Bu süreçte 10.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 294 sayılı Reklam Kurulu toplantısı bir hafta öne alınarak 03.03.2020 tarihinde yapılmış olup, anılan toplantıda çeşitli internet siteleri üzerinden satışa sunulan maske fiyatlarına ilişkin olarak toplam 13 firma/şahsa ait uygulamalar gündeme alınmış, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943.029 TL idari para cezası uygulamıştır." dedi

"İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA 189 FİRMAYA 9 MİLYON 147 BİN 31 TL CEZA KARARI VERİLDİ"



"Diğer taraftan konunun önemine binaen Reklam Kurulu Bakanlığımız tarafından Mart ayında ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmış ve 25 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantıda incelemesi tamamlanan 268 ticari işletmeler ve internet siteleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar gündeme alınmıştır. 6.335 firma hakkında ise inceleme ve yasal süreçler devam etmektedir. Reklam Kurulu tarafından yürütülen inceleme neticesinde 189 firmanın uygulamalarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu tespit edilmiş olup bu firmalar hakkında toplam 9.147.031 TL idari yaptırım uygulanması kararı alınmıştır."

198 FİRMA TOPLAM 10 MİLYON 90 BİN 60 LİRA PARA CEZASI

"Bu kapsamda söz konusu idari yaptırım kararının ayrıntılarına bakıldığında. İnternet üzerinden satış yapan 76 ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104.781 TL olmak üzere, toplam 7.963.356 TL, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletmeler hakkında ise, her bir firma hakkında 10.475 TL olmak üzere, toplam 1.183.675 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

İdari yaptırıma konu uygulamaların 111’ inin maske, 6’ sının maske ve dezenfektan, 1’ inin maske ve kolonya, 36sının dezenfektan, 26sının kolonya, 1’ inin ıslak mendil ve kolonya, 2’ sinin ıslak mendil ve 6’ sının gıda ürünleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Böylece Reklam Kurulunca Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10.090.060 TL idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezasının 10 katına kadar arttırılması imkanı bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin arz zinciri güvenliğinin sağlanması için ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine ara vermeden devam edilecek ve aykırı bulunanlara da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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