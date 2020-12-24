Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkara destek kapsamında, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Pekcan, Google ile iş birliğine ilişkin, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." dedi.

Sürecek...