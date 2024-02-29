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        Haberler Gündem Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 110 bin kişi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz

        Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 110 bin kişi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 950 şantiyede 110 bin kişilik çalışma ordusu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Vakit kaybetmek yok. Bizlere güvenen vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli evlerine yerleştirmek için bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 22:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:19
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        "110 bin kişi ile çalışıyoruz"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık binasında, 6 Şubat'ta meydana gelen depreme ilişkin toplantı yaptı. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne söylemiştik? Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız bizlere 'Elinize sağlık, Allah razı olsun' diyene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 950 şantiyede, 110 bin kişilik çalışma ordumuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakit kaybetmek yok. Bizlere güvenen vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli evlerine yerleştirmek için bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.

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        #mehmet özhaseki
        #haberler
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