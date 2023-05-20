Bakan Özer: Depremlerin ardından bölgeye kaydını tekrar aldıran öğrenci sayısı 82 bin 405 oldu

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Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlere daha çok yatırım yapacaklarını açıklayan Özer, salgın süreci ve ardından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdikleri fedakarlık için öğretmenlere teşekkür etti.

Özer, "Türkiye ilk kez asrın felaketi olarak nitelenen bir afetle yüzleşti hala etkilerini yaşıyor. Orada çok canlarımızı kaybettik, Allah'tan rahmet diliyorum tüm kaybettiklerimize. Öğretmenlerimiz, ilk günden itibaren Bakanlıktan bir talimat beklemeden gönüllü bir şekilde bölgeye gittiler. Ekmek ürettiler, çadırlar kurdular, gönderilen ürünlerin tasniflerini yaptılar, kurslar düzenlediler. Eğitimin ötesinde insani yardım ile ilgili her şeyi yaptılar. Bu coğrafya, gönül coğrafyası. İnsanlar diğerine yardım ederek mutluluğu üretmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Deprem sonrasında nakilleri kolaylaştıran bir karar almıştınız, orada şu anki durum nasıl?" sorusu üzerine, dünya genelinde afetlerin ardından ilk açılan yerlerin okullar olduğunu ifade eden Özer, "Her yer ve her şartta eğitime devam" mottosuyla çalıştıklarını ve etap etap okulları açtıklarını söyledi.

Bölgedeki eğitim sisteminin normalleşmesi ile öğrencilerin okullarına tekrar döndüğüne işaret eden Özer, "Bugün itibarıyla bölgeye kaydını tekrar aldıran öğrenci sayısı 82 bin 405 oldu. Yarısı geri dönmüş. En fazla dönüşün olduğu yerler depremin en çok etkilediği yerler" bilgisini verdi.