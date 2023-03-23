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Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 10 ilden nakledilen öğrencilerin dönüş nakilleri başladı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı on ilden diğer kentlere nakil yaptıran öğrenci sayısının 252 bin olduğunu, depremden etkilenen illerdeki okulların açılması ve eğitim öğretimin normalleşmeye başlamasıyla birlikte artık diğer illere gidişin durma noktasına geldiğini ve dönüş nakillerinin başladığını bildirdi. Özer, bu kapsamda 8 bin 959 öğrencinin memleketlerine geri nakil yaptırdıklarını kaydetti

Giriş: 23.03.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 10 ilden nakledilen öğrencilerin dönüş nakilleri başladı
"Deprem bölgesindeki 10 ilden nakledilen öğrencilerin dönüş nakilleri başladı"
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AA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için tüm imkânların seferber edildiğini vurgulayarak şunları aktardı: "Çadırlarda, konteynerlerde ve prefabrik okullarda öğrencilerimizi öğretmenleriyle buluşturduk ve ilk etapta çocuklarınızın depremin olumsuz etkilerini, bu travmayı sağlıklı bir şekilde atlatmaları için gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla sahada çalıştık. Bilindiği gibi afetin yaşandığı on ilde eğitim öğretim süreçlerini üç aşamada planladık. Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart; ikinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta eğitim öğretimi başlattık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretim 27 Mart tarihi itibarıyla kademeli olarak başlayacak."

Deprem bölgesindeki on ilden diğer illere toplam 252 bin 829 öğrencinin nakil olduklarını dile getiren Özer, "En fazla nakil yapılan illerden Ankara'ya 34 bin 441, Mersin'e 23 bin 307, Antalya'ya 22 bin 190, İstanbul'a 19 bin 434, Konya'ya ise 13 bin 665 öğrencimizin naklini gerçekleştirdik. Ancak deprem bölgesinden diğer illere nakil işlemleri artık durma noktasına geldi. Gelinen bu noktada Bakanlık olarak deprem bölgesinde hayatı normalleştirmek için eğitim öğretimi normalleştirme çabamız ve okulların açılması sonucunda afet nedeniyle başka illere nakil yaptıran öğrencilerimizin tekrar memleketlerine dönüş nakilleri yaptığını görüyoruz."

Depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Özer, "Gaziantep'e 3 bin 402, Kahramanmaraş'a 1.274, Adana'ya 878, Hatay'a 796, Osmaniye'ye 607, Diyarbakır'a 546, Malatya'ya 533, Şanlıurfa'ya 486, Adıyaman'a 345 ve Kilis'e 92 olmak üzere toplam 8 bin 959 öğrencimizin depremden sonra taşındıkları illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.

Özer, deprem bölgesine çelik konstrüksiyonlu kalıcı 500 yeni prefabrik okul yapma kararını da hatırlatarak "Eğitim ailemiz, afet bölgemizden diğer illerimize naklini yaptığımız öğrencilerimizi yeni okullarında bağrına bastı. Tüm zorlukları beraber aşacak, her zaman evlatlarımızın yanında olacağız. Afet bölgesinde evlatlarımızı okullarında öğretmenleriyle buluşturarak eğitim öğretimi normalleştirip hayatı da normalleştirmeye devam edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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