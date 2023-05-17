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Bakan Nureddin Nebati: Toplam istihdam 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati Twitter üzerinden yaptığı açıklamada toplam istihdamın bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydettiğini vurguladı

Giriş: 17.05.2023 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nureddin Nebati: Toplam istihdam 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in bugün açıkladığı verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'den sosyal medya hesabı üzerinden istihdam açıklaması geldi.

Bakan Nebati Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli’yle güçlü performansını sürdüren ekonomimiz yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9,9'A GERİLEDİ"

Toplam istihdamın bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydettiğini vurgulayan Nebati, "Toplam istihdam 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9’a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür. Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz" şeklinde bilgi verdi.

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