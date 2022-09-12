Bakan Nebati: Hedef sadece büyüme değil

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detayları yarın açıklanacak sosyal konut projesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ekonomi politikalarının hedefinin sadece büyüme olmadığını belirten Bakan Nebati "Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz" dedi.

'250 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

"Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."