Bakan Nebati, Twitter hesabından, temel politika önceliği olarak belirledikleri enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

“FİYATLAMALARDA OLAĞAN DIŞI ARTIŞLARA ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİMİZİ VUGULADIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası görüşmeleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile buluşan Nebati, bu toplantının ardından gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati, “Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile bir görüşme gerçekleştirdik. Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık.” dedi.