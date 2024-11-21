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        Haberler Gündem Bakan Memişoğlu: Görevimiz kötüleri ayıklamak ve gerekli cezayı vermektir

        Bakan Memişoğlu: Görevimiz kötüleri ayıklamak ve gerekli cezayı vermektir

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün baktığınız zaman 1,5 milyon Türkiye'deki sağlıkçı, Türkiye'nin yüz akıdır. Her meslekte olduğu gibi her grupta olduğu gibi çok az da olsa kötüler çıkacaktır. Bizim görevimiz bu kötüleri ayıklamak ve onlara gerekli cezayı vermektir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:46
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        Bakan Memişoğlu: Görevimiz kötüleri ayıklamak
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        Ankara’da 'Hayata bir ebe ile başla' sloganıyla düzenlenen '3'üncü Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi’ne Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldı.

        Bakan Memişoğlu, sağlıkta, iyi sağlık hizmetinin sunulduğu bir dönemin yaşadığını belirterek, "Bundan rahatsız olanlar da yok mu? Elbette olacaktır. Ama biz Türkiye'de dünyanın en iyi sağlık hizmetini, en iyi sağlık çalışanlarıyla en iyi altyapıyla veren bir ülkeyiz. Bu da sağlık turizminde dışarıdan gelen birçok muhtaç insana hizmet vermemizde belli. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, vizyonuyla oldu. Normal doğum eylem planını devreye aldık. Neden aldık? 2023 senesinde 953 bin doğum var ve bunun yüzde 50’si sezaryen. Sezaryen, bir doğum yöntemi değil, bir ameliyat yöntemidir. Doğal ve normal olmayanı sezaryendir. Sezaryen, tıbbi olarak doğum eylemini gerçekleştirme anlamında endikasyon dediğimiz tıbbi gereklilik durumunda oran olarak 10 doğumda en fazla 1,5 olması gereken bir durumdur" diye konuştu.

        "KÖTÜLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARIP MÜCADELE EDERKEN, KÖTÜLÜĞÜN İFTİRASI VE YALANLARIYLA DA MÜCADELE ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

        Memişoğlu, sağlıkçıların duygusal insanlar olduğunu belirterek, "Hep iyilik tarafındayız. Ve bugün baktığınız zaman 1,5 milyon Türkiye'deki sağlıkçı, Türkiye'nin yüz akıdır. Her meslekte olduğu gibi her grupta olduğu gibi çok az da olsa kötüler çıkacaktır. Bizim görevimiz bu kötüleri ayıklamak ve onlara gerekli cezayı vermektir. Maalesef bazen dezenformasyonlar oluyor, iftiralar oluyor. Bunlardan biz asla yılmayız. Biz iyilik tarafıyız. Kötülüğü ortaya çıkarıp, mücadele ederken, iftira ve yalanlarla da mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

        Bakan Memişoğlu, programın ardından bir gazetecinin Yenidoğan çetesi olayına ilişkin istifa çağrılarını hatırlatması üzerine, "Çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Onları yakalattığımız için mi? Bunu sormalarını istiyorum" diye konuştu

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