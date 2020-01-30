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Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Ustalık Sınıfı'na ziyaret

30.01.2020 - 10:43 | Güncelleme:
Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Çok Sesli Korosu'nun düzenlediği '5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı'nı ziyaret etti

Enstrümansız müzik anlamına gelen 'a capella' konser serisinde her yıl dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Devlet Çok Sesli Korosu, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği 'Ustalık Sınıfı Buluşması'nda, Türkiye ve Avrupa'dan genç şefleri bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen eğitimlere katılarak, koro şefleriyle bir araya geldi. Devlet Çok Sesli Korosu'nun 1988'den beri faaliyet gösterdiğini belirten Ersoy, koronun bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe katıldığını, çok sayıda ödül aldığını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, 26 - 31 Ocak'ta düzenlenen eğitimin sanatın gelişmesine çok büyük katkılar sunacağını belirterek, "Ankara'nın 'koro başkenti' unvanını alması için bize bir vizyon açtınız. Biz de bu bağlamda her türlü etkinliğinizi desteklemek istiyoruz. Bu sene 5'inci yılınız. 5'inci yılınızda Avrupa'nın önerdiği 4 etkinlikten biri olmanız da bizi mutlu ediyor. Bu, bundan sonraki başarılarınızın da kalıcı olmasını sağlayacak diye düşünüyoruz" dedi.

İspanya'nın önemli sanatçılarından Josep Vila i Casanas'a eğitime katıldığı ve 'İberya Mavisi' konserinin dünya prömiyerini Türkiye'de yaptığı için teşekkür eden Mehmet Nuri Ersoy, "Yetenekli insanların deneyimlerini, bilgilerini yeni nesillerle paylaşması, sanatın gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor" diye konuştu.

'Batum Türküsü' ve 'Divane Âşık' eserlerini ülkesinde seslendireceğini söyleyen Josep Vila i Casanas ise duygularını şöyle ifade etti; "Burada çok güzel bir konser yaptık. İberya Yarımadası merkez olmak üzere, ülkemden getirdiğim şarkıları ve müzikleri seslendirdik. Aynı zamanda Türkiye'nin şarkılarını, müziklerini de konserde yönetmek benim için bir mutluluktu. Bu Türkçe eserleri ülkeme götüreceğim."

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