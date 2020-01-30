30 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enstrümansız müzik anlamına gelen 'a capella' konser serisinde her yıl dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Devlet Çok Sesli Korosu, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği 'Ustalık Sınıfı Buluşması'nda, Türkiye ve Avrupa'dan genç şefleri bir araya getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen eğitimlere katılarak, koro şefleriyle bir araya geldi. Devlet Çok Sesli Korosu'nun 1988'den beri faaliyet gösterdiğini belirten Ersoy, koronun bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe katıldığını, çok sayıda ödül aldığını söyledi.
Mehmet Nuri Ersoy, 26 - 31 Ocak'ta düzenlenen eğitimin sanatın gelişmesine çok büyük katkılar sunacağını belirterek, "Ankara'nın 'koro başkenti' unvanını alması için bize bir vizyon açtınız. Biz de bu bağlamda her türlü etkinliğinizi desteklemek istiyoruz. Bu sene 5'inci yılınız. 5'inci yılınızda Avrupa'nın önerdiği 4 etkinlikten biri olmanız da bizi mutlu ediyor. Bu, bundan sonraki başarılarınızın da kalıcı olmasını sağlayacak diye düşünüyoruz" dedi.
İspanya'nın önemli sanatçılarından Josep Vila i Casanas'a eğitime katıldığı ve 'İberya Mavisi' konserinin dünya prömiyerini Türkiye'de yaptığı için teşekkür eden Mehmet Nuri Ersoy, "Yetenekli insanların deneyimlerini, bilgilerini yeni nesillerle paylaşması, sanatın gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor" diye konuştu.
'Batum Türküsü' ve 'Divane Âşık' eserlerini ülkesinde seslendireceğini söyleyen Josep Vila i Casanas ise duygularını şöyle ifade etti; "Burada çok güzel bir konser yaptık. İberya Yarımadası merkez olmak üzere, ülkemden getirdiğim şarkıları ve müzikleri seslendirdik. Aynı zamanda Türkiye'nin şarkılarını, müziklerini de konserde yönetmek benim için bir mutluluktu. Bu Türkçe eserleri ülkeme götüreceğim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!