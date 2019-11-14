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Bakan Kurum'dan iptal edilen arıtma tesisi açıklaması: Gerekirse bakanlık olarak yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Temel Atmama' töreni düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili olarak, "Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Temel Atmama' törenine sert tepki göstermişti: "Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yatırımı için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler."

14.11.2019 - 15:12 | Güncelleme: Gündem
Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Temel Atmama" töreni düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Konuyla ilgili NTV canlı yayınında konuşan Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

"Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm dünya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.

İBB BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE ALDIĞI KARAR TALİHSİZ

İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi. Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız."

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yatırımı için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar" dedi.

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu ise, şu açıklamayı yapmıştı: "Neredeyse 1.6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan."

 

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  • mrpower20002019-11-14 15:33:51Bravo Sayin Bakanım. .Muhtemelen bundan sonraki tum buyuk projeleri de yine Hükümet yapmak zorunda kalacak
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