Bakan Kurum AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı:

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Milli duruşuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Anadolu Ajansı, dünyanın dört bir yanında bulunan haberci kadrosuyla da tüm dünya mazlumlarının sesi olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Kurum, yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'nin sesi olmak için Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulan AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sesini bütün dünyaya güçlü bir şekilde duyurmaya devam ettiğini belirtti.

Zor şartlarda kurulan ve kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan Ajansın, bugün sahip olduğu 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok ilke ve başarılı çalışmalara imza atarak dünyanın en saygın haber ajanslarından biri haline geldiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, koronavirüs nedeniyle dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçtiği şu zorlu günlerde de milletimizi doğru bilgilendirmekte, hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde duyurmakta ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Milli duruşuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Anadolu Ajansı, dünyanın dört bir yanında bulunan haberci kadrosuyla da tüm dünya mazlumlarının sesi olmayı başarmıştır. Mazisi başarılarla dolu olan Anadolu Ajansının nice başarı hikayelerine daha imza atacağına inanıyor, AA ailesinin 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."