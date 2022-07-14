'Yeni sistem hızla ülke geneline yayılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini söyledi.

Bakan Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.