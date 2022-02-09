Bakan Koca: Ücretler yeniden belirlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) güncelleyip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu. Sağlık sektörünü rahatlatacak bu önemli tebliğe verdikleri destek için Bakanlarımız Dr. Nurettin Nebati ve Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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