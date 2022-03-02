Koronavirüs salgınında aşılamanın da etkisiyle Covid-19 eski gücünü kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgının gidişatı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, HES kodu kalktı mı? 2022 HES kodu kaldırıldı mı? İşte Bakan Koca'dan son dakika HES kodu açıklaması...