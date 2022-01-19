Bakan Koca: Sizlere ne kadar saygı duyulsa az

Bakan Koca: Sizlere ne kadar saygı duyulsa az

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Osmaniye'de rahatsızlanan bir bebeğin helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilme anının görüntülerini paylaşan Bakan Koca, “Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi. Helikopter ambulans otobana indi, Mersin’den sevk edilen hasta için Nurdağı’nda yol artık açıktı. Bebeği kar engeline rağmen Adana Şehir Hastanemize nakleden arkadaşlarım, sağ olun. Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır” ifadelerini kullandı.