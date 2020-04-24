Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul bizim Wuhan'ımızdı ama atlattık" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, üçer uzmandan oluşan ekiplerin 1.300 araçla İstanbul'da bulaş zincirini tespit etmek için tıbbi dedektif gibi iz sürdüklerini söyledi.

Bakan Koca, "Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu" diyerek, "Bulaş zinciri belirlendikçe hastalar erken tanıyla tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesinin salgınla mücadelede kritik bir eşik olduğunu da vurgulayan Bakan Koca, sosyal izolasyona dikkat çekti. Okulların ne zaman açılacağının da bayram öncesi gelişmelere bakılarak söylenebileceğini söyledi.