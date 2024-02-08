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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ilk doğum gerçekleşti

        Bakan Koca: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ilk doğum gerçekleşti

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antakya'daki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk doğumun gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan Bakan Koca sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören kanun teklifinin Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:20
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        İlk doğum gerçekleşti
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antakya'daki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ilk doğum gerçekleşti. Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz. İlk doğumun gerçekleştiği hastanemiz 3 Şubat'ta açılmıştı" dedi.

        SAĞLIKLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİ ÖNGÖREN TEKLİF KABUL EDİLDİ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi'nin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildiğini söyledi.

        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Başta Komisyon Başkanı olmak üzere, görüş ve önerileri ile kanun teklifine katkılarda bulunan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederim" dedi.

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        #Fahrettin Koca
        #haberler
        #fuat göçmen
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