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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antakya'daki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ilk doğum gerçekleşti. Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz. İlk doğumun gerçekleştiği hastanemiz 3 Şubat'ta açılmıştı" dedi.

Antakya’daki Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ilk doğum gerçekleşti. Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz. İlk doğumun gerçekleştiği hastanemiz 3 Şubatta açılmıştı. pic.twitter.com/4Y4DVoRzjk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2024

SAĞLIKLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİ ÖNGÖREN TEKLİF KABUL EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi'nin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildiğini söyledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Başta Komisyon Başkanı olmak üzere, görüş ve önerileri ile kanun teklifine katkılarda bulunan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederim" dedi.