29 Mart tarihinde Pendik'te annesi Ebru S. (20) tarafından sokağa bırakılan 3 aylık bebek, gelen ihbar üzerine ekipler tarafından kurtarılmıştı. Beyin ölümü açısından durumu kritik olan Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:

"SEVİNDİRİCİ HABER VAR"

NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.