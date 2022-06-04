Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MAYMUN ÇİÇEĞİ TANISI KONMUŞ TEK HASTA YOKTUR"

"İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır."