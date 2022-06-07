Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması!

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli, kadrolu dahil sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılacağını, konunun bu hafta TBMM'de komisyona gelebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Covid-19 salgınına ilişkin bir soru üzerine Koca, "Covid ile nasıl yaşanılabilirliği bilerek yaşayacağız, Covid ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak" dedi.

"HER GÖRÜNTÜ İÇİN MAYMUN ÇİÇEĞİ DEMEYELİM"

Sağlık Bakanı Koca, maymun çiçeği virüsüne ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: "Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu, artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."

Bakan Koca, maymun çiçeğinin salgın sebebi olmadığını vurguladı.

Bir soru üzerine, TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu ifade eden Koca, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, BioNTech için, TURKOVAC için, SİNOVAC için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte, kasım, aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı, salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var" dedi.

Hıfzıssıhha ile ilgili bir soruya ise Koca, "İnşaat devam ediyor. 2023'te açılmak üzere her türlü aşının hem mRNA'nın hem adeno hem inaktif aşıların Ar-Ge'sinin ve üretiminin yapıldığı en büyük biyoteknoloji ve aşı birimi olacak, merkezi olacak. 50 bin metrekare kapalı alanda şu anda yapılıyor hızla" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, hasta randevularına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Koca, "Bu süreçlerin, çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın. Hekim arkadaşlarımızın motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" dedi.