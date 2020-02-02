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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması!
Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından son gelişmeler hakkında bilgi veriyor. Bakan Koca, "Tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir. Rehberimiz dünyada koronavirüse karşı ilk hazırlanan rehber kitapçıklardna bir tanesidir. Bu rehber diğer ülkelerden gelen verilere göre güncellenmektedir. DSÖ, ülkemizin aldığı tedbirleri takdir eden bir açıklama yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. 14.628'e ulaşmıştır, 305'i hayatını kaybetmiştir. Başta uzakdoğu ülkeleri olmakla beraber 26 ülkeye çıkmıştır. Şu ana kadar 15 yaşın altında bir vaka bulunmamaktadır. Ölümler ise 65 yaş üzerinde olmuştur. Türkiye'de ise teşhis alan kimse olmamıştır. Önceliğimiz halkımızı korumaktır. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirisinde hastalık yoktur. Sağlıklı olduklarından emin olmakla birlikte riski sıfırlamak için 62 kişinin 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi. Bu amaçla organize ettiğimiz Zekai Tahir Hastanemizde takip edilmektedir. Herhangi bir hastalık bulgusu yoktur. Vatandaşlarımızı da sürekli güncel bilgilerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Herbiri kurulun önerileri doğrultusunda özel izole odalarda kalıyor, tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor. Her birinin muayene ve numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günün daha da kısalabilir olması konuşuluyor. DSÖ virüsü tanıdıkça bilgilerini güncelliyor, dolayısıyla 14 günden önce düşünülmüyor, olabilirse kısalır diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!/bakan-koca-dan-koronavirus-aciklamasi-2570684
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