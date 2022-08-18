Bakan Koca'dan "Etlik Şehir Hastanesi" paylaşımı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk" paylaşımında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun."

Fotoğraflar: AA