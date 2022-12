Habertürk Ankara

Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre TBMM Bütçe görüşmelerinde kürsüye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, konuşmasında şunları aktardı: 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecekler hazırlıklarımızı yaptık yakında ilan edeceğiz.

İlaçta küresel arz ve kur yüzünden fiyatlama sorunu var. hastalarımızı ilaçsız bırakmayız ilaç arayan bulacak...

Bakan Koca'nın açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

MHRS RANDEVU SORUNU

Bunun için il il, hastane hastane, hekim hekim çalışıyoruz. Belirli bir aşamaya geldi. Ancak hala yapacak çok işimiz var ve çözeceğiz.

Bu Aziz millet her şeyin en iyisine layık. Bütçe görüşmelerimizin komisyon safhasında randevusuna gelmeyen %25 vatandaşımız olduğunu söyledim. Gelinmeyen randevu sayısı, üzerinden 10 gün geçmeden %21’e geriledi. Milletimiz yol gösterildiğinde o yolu en iyi şekilde yürümeye hazır. Çözeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.



Sağlık sisteminin hasta kabul etme kapasitesi konusunda sorun yok. Fakat alınan, ama iptal edilmeden gelinmeyen randevular, sorunu öncelikli bazı hastalarımızın randevu almalarını zorlaştırıyor. Sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayımız 945 Bin. Yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden alınan randevu sayısı ise yaklaşık 200 Milyon. Günlük randevu sayımız, salgından öncesine kıyasla %40 artmış durumda. Yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısını vereyim: 250 Milyon.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Koruyucu sağlık hizmetleri her zaman önceliğimiz oldu. Koruyucu sağlık hizmetleri ve Aile Hekimliği, sağlık sisteminin merkezinde yer alıyor. Gelecek yıl, koruyucu sağlık hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri alanında çok daha aktif olacağız. 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerimize ayrılan kaynağı, 84 Milyar 39 Milyon liraya çıkardık. Yani reel olarak 8 kat arttırdık. Önemi sorgulanan Koruyucu hekimliğe bütçenin yaklaşık üçte biri ayrılacak.

SMA’DA HANGİ İLAÇLAR DEVREYE GİRECEK?

Bu son derece hassas konudan bahsederken emin olun üzerimde büyük bir ağırlık hissediyorum. Ben çocuk hekimiyim. Tedavi ettiğimiz her evladımızın yüzündeki tebessümün kıymetini çok iyi bilirim. Ağrısından ağlayan bir yavruyu gülümsetecek her müdahale bizim için tüm emeğimize bedeldir. Yaptığımız işin mükafatını o yavrularımızın gülümsemesinden alırız. Bu hassasiyetle ifade ediyorum. SMA hastalığı maalesef tedavisi son derece güç ve meşakkatli bir hastalıktır. Öncelikle güncel teknoloji bu hastalığın taşıyıcısı olan anne baba adaylarını çocuk yapmadan tespit edebilmektedir. Bildiğiniz gibi evlilik öncesi tarama programımıza SMA taramasını dahil ettik. Evlenmek isteyen çiftlere SMA taraması yapılıyor ve risk varsa yeni kurulan bu aile bu konuda uyarılıyor. Alternatif yöntemlerle ise sağlıklı bebek sahibi olmak mümkün olabiliyor.

Yeni doğan bebeklerde de SMA taraması programa alındı ve uygulanıyor. Her yeni doğana SMA taraması yapıyoruz. Dünya’da hem evlilik öncesi hem yenidoğan taraması yapan tek ülkeyiz. Geçen yılın sonunda başlayan SMA tarama programıyla, evlilik öncesinde 493 bin kişiye taşıyıcılık testi, bu yılın Mayıs ayında başlayan tarama programıyla da yenidoğan 635 bin bebeğe SMA taraması yapıldı. Bu taramalar tüm doğumları kapsıyor. Böylece tespit ettiklerimizin tedavisine erkenden başlayabiliyoruz. Tedavisine erkenden başlamak çocuğumuzu kurtarabilir. Örnekleri var. Bir bilim kurulumuz var. SMA hastalarını tedavi eden bilim insanlarından oluşuyor bu kurul.

Bize en güçlü tedaviyi öneriyorlar. Biz de onların önerisine göre hareket ediyoruz. Bu hastalığın tedavisinde etkinliği ispat edilmiş bir ilacı yıllardır geri ödeme kapsamında tutuyoruz. Her yeni tanıda ilacın kullanımına hemen başlanıyor. Erken başlamak son derece kritik.

Bu ilacın kullanımının zor olduğu bir grup hastamız için de ağızdan alınarak uygulanan ikinci bir ilacı daha bilim kurulumuzun önerisi ile tedavi rehberine aldık. Kullanımına en kısa sürede başlanıyor. Kamuoyunun gündemine çokça gelen bir konu da gen tedavisi olarak bilinen yeni bir uygulama. Bu uygulama konusundaki çekincelerimizi giderecek bilimsel çalışmaları takip ediyoruz. Bilim kurulunun yeterli kanıt oluştuğunu ifade etmesi halinde bu tedaviyi de programa almaktan çekinmeyiz. Ancak, yavrularımızın hayatını ailelerimizin umutlarını ise kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz. Küresel olarak çok kısıtlı koşullarda çok az sayıda hastaya uygulanan yeni tedavilerin, uygun olmayan hastalara uygulanmasını içeren deneysel çalışmalar var. Bunları adeta bir mucize gibi gösteren ve her hastayı tedavi edeceği yanılgısına sebep olan ticari simsarlığa ise asla müsaade etmeyiz. Bu duygu tüccarlığının net şekilde karşısındayız.

Bilimin uygulanmasını önerdiği ve kanıta dayalı bir gerekçe oluştuğunda uygulamaktansa geri durmayız. Lütfen bu konuyu bilimsel çerçevede ele alalım ve bırakalım bilim insanları karar versinler. Konunun mali yönü hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Olmayacak.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 3 İLDE BAŞLADI

Toplum sağlığı için önemli, yeni projelerimizden biri Aile Diş Hekimliği uygulamasıdır. Pilot uygulama 3 ilimizde başlamış durumda. Bugünkü bilgi ile projenin hiçbir ülkede örneği yok. Önümüzdeki günlerde ülke geneline yaygınlaştırmanın hazırlıklarını yürütüyoruz.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE BAHAR PROJESİ 10 İLDE BAŞLIYOR

Bağımlılıkla mücadele artık tüm toplumların gündemi. Bugüne kadar hizmet veren amatem ve çamatemlerin yanı sıra yeni kuracağımız bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezlerimiz kısa adıyla BAHAR projemiz hayata geçiyor. 10 ilde başlıyoruz.

85 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YENİ UYGULAMA

85 yaşından büyüklerimiz için her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle büyüklerimiz artık sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur. Hepimiz sağlıkla o günlere ulaştığımızda böyle bir muameleyi hak ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz.

85 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Alımını ilan ettiğimiz 85 Bin sağlık personelinin 42.500’ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Bu personel içinde 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle, yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.

PİYASADA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN İLAÇLAR

Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir.

Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz. Hastalarımızı biilaç bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz.

HIFZISSIHHA YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Yıllar sonra yeniden aşı üretir hale geldik. Rahmetli Refik Saydam’ın ruhunu şad edecek Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz. Bağışıklama programımızdaki aşıların %86’sını yeni Hıfzıssıhha’da kendimiz üreteceğiz. Ayrıca Suçiçeği, Hepatit ve Kuduz aşılarının teknoloji transferi ile üretileceği üç yeni tesis projemiz ise ihale aşamasındadır.

HPV TARAMASI VE AŞILAMA ÜCRETSİZ Mİ? AŞILAMAYA HANGİ YAŞTAN BAŞLANILACAK?

Rahim ağzı kanserine sebep olan HPV’nin tespiti ve bulaşmasının engellenmesi amaçlı aşısı ile ilgili yol haritamız hazır.

HPV taramalarında yerli test kiti uygulamasına önümüzdeki günlerde başlıyoruz.

HPV aşısı içinse, yaş gruplarını dikkate alan bir planın hazırlığındayız.

ŞEHİR HASTANELERİNDE TAVAN UYGULAMASI NEDİR?

Sürdürülebilir sağlık hizmetlerinden bahsettim. Bunun en önemli adımını sizlerin oyları ile bu yüce meclisten çıkan bir kanunla gerçekleştirdik. Şehir hastanelerinin alacakları ödemeler için tavan uygulamasını getirdik. Böylece yatırımı yapan işletmeciler sağladıkları hizmetlerin bedelini tavan sınırının üzerinde alamayacaklar. Bu sayede kamuya yükü sınırlandırılmış oldu.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞI SONRASI ESKİ HASTANELER KAPATILACAK MI?

Ayrıca yeni hastanelerimiz açılırken eskiyen hastanelerimizi kapatacağımıza yönelik haksız ithamları da kabul etmiyoruz. Etlik Şehir hastanesini açtık ama mevcut hastanelerimizi kapatmadık. Fiziksel koşulları çok kötüleşenler var. Bunları ise yeniliyoruz. Her birini kapatmak şöyle dursun daha modern şekilde hizmete almak istiyoruz.