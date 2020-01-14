14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci gününde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.
"SORUNLARI HATALARLA YÜZLEŞEREK ÇÖZECEĞİZ"
Çalıştayın verimli ilerlediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Pazartesi başlayan ve cuma günü sona erecek olan bu süreç sporun kardeşlik ruhuna, sahada kalacak olan rekabet anlayışına, dostluk anlayışına çok uygun bir şekilde ilerliyor. Ben bu anlamda müteşekkirim ve bundan sonraki süreçte de bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla inşallah sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda hem mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışla camiamıza egemen kılma noktasında da çalışacağız. Ben oturumlara bizzat katılmaya gayret gösteriyorum. Bu hususta kulüplerimiz, takımlarımız ve federasyonlarımız hakikaten çok hassaslar. Bu çalıştayın sadece toplanarak, ayrılarak değil, bundan sonraki süreçteki aksiyonlarla, yol haritaları, geliştirilecek strateji ve planlarla bu çalıştayın ruhunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu tür birliktelikleri inşallah sürekli hale getireceğiz” şeklinde konuştu.
"İMKANLARI GENÇ NÜFUSLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE ÖNÜMÜZDE HİÇ KİMSE DURAMAYACAKTIR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştayın sonuçlarını paylaşacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Camiayla bir araya gelecek, dertlerimizi sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşacağız. İletişimi güçlü kılarak, sporun da ruhuna uygun bir şekilde ülkemizin marka değerini inşallah yukarılara taşıyacağız. Bunu görüyor ve inanıyoruz. Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul edecek. Kendilerine gelinen aşamayı ve süreci arz edeceğiz. Bu çalıştayın sonuçlarını da arz etmekten ayrıca heyecan duyuyoruz. Yolumuz uzun bir yol. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. İmkanlarımız çok ileri boyutta. Bu imkanları bu genç nüfusla birlikte değerlendirdiğimizde önümüzde hiç kimse duramayacaktır” ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞTAYIMIZ BEREKETLİ SONUÇLAR GETİRDİ"
Futbolda ve diğer branşlarda güçlü bir geleceğin kendilerini beklediğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Yarında diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız. Sonuçları da sizlerle aşama aşama paylaşacağız. Her şey çok, şeffaf çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ben bu manada siz değerli medya mensubu arkadaşlara da teşekkür ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.
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