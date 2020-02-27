27 ŞUBAT 2020
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Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu özel sporcu Esra Bayrak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcular 60 metre finalinde altın madalya kazanan Esra Bayrak ile 4x200 metre bayrak yarışında üçüncülüğü elde eden milli takımı kutladı.

27.02.2020 - 00:09 | Güncelleme:
Esra Bayrak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Polonya'da devam eden Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz Esra Bayrak, dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Aynı organizasyonda Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın'dan oluşan milli takımımız ise kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında dünya üçüncülüğünü elde ederek yine önemli bir başarıya imza attı. Sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, madalya kazanma süreçlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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