Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kısa süre önce ameliyat olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmiş ve ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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