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Bakan Kasapoğlu: Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını veriyo

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadınlar basketbol Euroleague ve Eurocup ile voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarını hatırlatırken, "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz’’ dedi

Giriş: 25.03.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kasapoğlu: Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını veriyo
İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de lisanslı sporcuların yüzde 41’inin kadın olduğuna ve kadın sporcuların son bir senede uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandığını vurguladı.

Öte yandan Kasapoğlu, paylaşımında kadınlar basketbol Euroleague ve Eurocup ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarına dikkat çekerek, "Kadınlar basketbol Euroleague’de 2 takımımız Final-Four’da. Eurocup finalinde de biz varız. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 takımımız var. Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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