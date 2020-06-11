Bakan Karaismailoğlu, Osmangazi Mahallesinde bulunan yüksek hızlı tren şantiyesinde brifing aldı, ardından hattın geçtiği Delice ilçesi Çelikli beldesindeki çalışmaları inceledi.
Elektrifikasyon bakım otosunu da gezen Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının güzergahı üzerinde olduklarını söyledi.
Yapılan çalışmalar hakkında gerekli incelemelerde bulunmak ve çalışma arkadaşlarıyla istişare etmek üzere kente geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, burada özverili yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Mart ayından itibaren dünyada Kovid-19 süreci başladığını anımsatan Karaismailoğlu, bu salgın sürecinde şantiyelerde bütün tedbirleri aldıklarını ve çalışmaları çok ciddi bir şekilde devam ettirdiklerini, kapanan hiçbir şantiyeleri olmadığını aktardı.
Bütün çalışma arkadaşları ile özverili şekilde vatana, millete hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Ülkemizin şu anda devam eden en önemli projelerinden bir tanesi Ankara-Sivas projesi. İnşallah bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'a hızlı tren ile bağlanmış olacağız. Yani Sivas'tan binen bir vatandaşımız İstanbul'a kadar hızlı tren ile gitmiş olacak. Yine Ankara, Eskişehir güzergahlarını da kullanmış olacaklar. Ülkemiz demir yolunda şu anda büyük bir atılım içerisinde. Devam eden projelerimiz, çalışan hızlı hatlarımız inşallah yıl içerisinde Konya-Karaman'ı da bitirmeye çalışacağız. Karaman-Ereğli arası çalışmalarımız, Ankara-İzmir çalışmalarımız devam ediyor. Yine Adana, Mersin, Gaziantep inşallah altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini temmuz ayında tamamlayacağız. Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara-İstanbul hattına bağlayıp temmuz ayı içerisinde planlamasını yaparak, inşallah 2023 yılına 5 bin 500 kilometrelik bir hızlı tren hattı ile girmeyi planlıyoruz."
''KARADENİZ'İ İÇ ANADOLU'YA BAĞLAYACAĞIZ"
Karaismailoğlu, bunların devasa, ülkeye değer katacak değerli yatırımlar olduğunu belirterek, "Bunlar uzun ve maliyet külfeti olan işler ama bizim 18 yıldır yaptığımız demir yolundaki mücadelenin inşallah 2023 yılında meyvelerini göreceğiz. İnşallah bu yıl içesinde Ankara-Sivas hattını da açmayı planlıyoruz. Bütün çalışmaları denetlemek için buradayız. İşler yolunda gidiyor. Samsun-Sivas arasındaki 1930 yılında yaptığımız demir yolu hattımızı tamamen yenileyip modernize ettik. Yani demir yolu tarihinde çok önemli bir hat burası. Bu ay içerisinde burayı hizmete alıp Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Samsun Limanı'nı Anadolu'ya bağlayacağız." diye konuştu.
Kovid-19 sürecinden sonra normalleşmeye adım adım yaklaştıklarını, normalleşme sürecini de en iyi şekilde atlatmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, karada, havada, denizde bütün tedbirleri aldıklarını anlattı.
Havalimanlarını geçen hafta başında faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, "Havaalanı sağlık sertifikasını bütün havalimanlarımıza veriyoruz. Onları da tamamladık. Yani vatandaşlarımız havalimanlarına girdiği andan itibaren uçuş noktasındaki varış yerine kadar kendini güvende hissedebilir. Hava yolumuzu rahatlıkla kullanabilirler. Tren ve hızlı tren hatlarımızda, garlarımızda tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız maske ve mesafe, hijyen kurallarını akıllarından çıkarmadan güvenli yolculuk yapabilecekler." dedi.
"BUGÜN İTİBARİYLE 3 ÜLKEYE UÇUŞLARIMIZ BAŞLIYOR"
Bakan Karaismailoğlu, yurt dışı uçuşlarında da önemli gelişmeler yaşandığını aktararak, "Bugün itibariyle 3 ülkeyle uçuşlarımız başlıyor. İnşallah 11'i itibariyle peyderpey uçuşlarımız bütün dünyayla birlikte tamamlanacak. Bu konuda büyük bir diplomasi trafiği yaşıyoruz. Taleplerimizi yaptık. Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığımız el birliği ile çalışıyoruz. Bu süreci de en kısa sürede atlatıp geçmişteki hayatımıza sağlıklı bir şekilde dönmenin çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin, "15 Haziran itibariyle risksiz ülkelere uçuşların başlayacağı'' ile ilgili açıklamasını hatırlatması üzerine Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle 3 ülke ile başladık ama bütün ülkelerle yazışmalarımızı yaptık. Diplomasi görüşmelerimiz de sürüyor. Peyderpey kademeli olarak bütün risk durumlarına göre, onların tarihlerini de belirledik, takiplerini de yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız bugünlerde bunlarla uğraşıyor. İnşallah kısa sürede bu süreci de tamamlayıp normal hayata en kısa sürede ulaşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!