Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattı için tarih verdi

Bakan Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Eryaman Bakımevi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra işçilerle sahur yapan Karaismailoğlu, Türkiye’nin ulaştırma alanında çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, özellikle son 20 yıldır kara yolu ağırlıklı bir yatırım programı uygulandığını hatırlattı.
Karaismailoğlu, bu yıl itibarıyla demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girildiğini ifade ederek, şu anda ülke genelinde 4 bin 500 kilometrelik demir yolu ağında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
AA'nın haberine göre; Karaman-Konya yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas hattımızı da hizmete alacağız. Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde tekrar başladı. İnşallah önümüzdeki 2 yılın sonunda da hizmete almayı hedefledik. Bursa’yı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlamak için de yoğun bir çalışma var. Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Halkalı arasında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor."
"TÜRKİYE HIZLI TRENDE AVRUPA 6'NCISI"
Karaismailoğlu, Türkiye’nin, hızlı trenle yeni tanışmasına rağmen Avrupa’nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi unvanına sahip olduğunu vurgulayarak, "Şu anda ülkemiz genelindeki 13 bin 22 kilometre olan tren demir yolu ağımızda 2053 yılına kadar 28 bin kilometreye ulaşma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında 52 ilimizi yüksek hızlı tren ağlarıyla buluşturacağız.”
İşçilere “Bizim için çok kıymetlisiniz” diye hitap eden Karaismailoğlu, “Siz varsanız biz de varız. Başarı bir ekip işidir. İnşallah el ele vererek ülkemizi bu büyük hedeflere hep birlikte ulaştıracağız. Hızımızı, enerjimizi daha da artıracağız.” dedi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile tren setlerinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, bakımevi mühendislerinden ve uzmanlarından hızlı tren setlerinin sefer sayıları, gerekli bakım onarım bilgilerine ulaşılabilen dijital sistemler hakkında bilgi aldı.
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