Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren seferlerinin 44’ten, 56’ya çıkacağını açıkladı. Peki, hızlı tren seferleri ne zaman artacak? Hangi şehirde hızlı tren sefer sayıları arttı? Güncel hızlı tren seferleri ve merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
HIZLI TREN SEFERLERİ NE ZAMAN ARTACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan hızlı tren seferleriyle ilgili bir açıklama geldi. Karaismailoğlu, hızlı tren seferlerinin 10 Eylül’den itibaren 44’ten, 56’ya çıkacağını açıkladı. Yeni düzenleme sayesinde yolcu kapasitesi 5 bin 118 kişi artacak.
HANGİ ŞEHİRLERDE HIZLI TREN SEFERİ ARTIRILDI?
Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını toplamda 24’e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10’a, Konya-Ankara arasında 14’e yükseltileceğini açıkladı.
BİR İLK: ESKİŞEHİR-İSTANBUL ARASINA HIZLI TREN SEFERİ GELİYOR
Karaismailoğlu bir ilki gerçekleştirerek, Eskişehir-İstanbul arasına ilk kez sefer konulacağını söyledi. Hızlı tren Sabah saat 06.00’da Eskişehir’den İstanbul’a, akşam saat 20.40’ta İstanbul’dan Eskişehir’e hareket edecek.
GÜNLÜK YOLCU KAPASİTESİ YÜZDE 31 ARTACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte günlük koltuk kapasitesinin Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686’dan 10 bin 584’e ulaşacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, kapasitenin Konya-İstanbul hattında 3 bin 288’den 4 bin 542’ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796’dan 6 bin 762’ye çıkacağını kaydetti. Sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesinin toplamda 5 bin 118 kişi artacağına işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu; “Hızlı tren hatlarımızda bir günde ortalama 20 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kapasite artırımıyla birlikte kapasitemiz yüzde 31 artış gösterecek ve 25 binin üzerine çıkacak” dedi.
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