Bakan Kacır: Ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi sosyal medyasından ihracat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır şu ifadelere yer verdi:

Ürün ihracatımız 262 milyar dolara, hizmet ihracatımız 112,5 milyar dolara erişti.

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Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 101,2 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay artmaya, ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor.

Ürün ihracatımız 262 milyar dolara, hizmet ihracatımız 112,5 milyar dolara erişti.



Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 101,2 milyar dolar oldu.



Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay artmaya, ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/T1QNiqP5IN — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 3, 2025