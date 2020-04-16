Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.