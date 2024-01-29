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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa zor maçları seviyor! - Kasımpaşa Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa zor maçları seviyor!

        Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında 3-2 kazandı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Kasımpaşa'nın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 23:32 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:32
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        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
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        Beşiktaş’tan sonra Trabzonspor’u da deplasmanda yenmeyi başaran Kasımpaşa şaşırtmaya devam ediyor.

        Süper Lig’in en genç kadrosuna sahip olan Kasımpaşa’da dikkat çeken iki isim var. Taylan ve Yasin. Yaşları 17-18 olan bu gençler savunmanın göbeğinde görev yapıyorlar.

        Beşiktaş karşılaşmasında olduğu gibi yine yan yana oynadılar. Herkesin bu çocuklarla Kasımpaşa’nın işi çok zor dediğini biliyoruz. Fakat, iki genç isim oynadıkça olgunlaşıyor, tecrübe kazanıyorlar.

        Hata yapsalarda, oyundan düşmeden, motivasyonlarını bozmadan, öğrenerek merdivenleri başarıyla çıkıyorlar. Futbolun geleceği olacakları ortada. Onlara bu şansı verenleri de kutlamak gerekir.

        Şu anda Ligin en genç iki stoperi Taylan ve Yasin. Trabzonspor karşısında sarsılmadan, yılmadan güzel bir oyun sergilediler.

        Kasımpaşa gençlerden oluşan kadronun yanı sıra, sınırlı bir ekibe sahip. Kulübesi çok güçlü değil. Sadık’ın sakat oluşu, Omeruo’nun Afrika Kupasın’da yer almasının üzerine kaleci Andreas’ın da sakatlanması ile savunma gençlere kaldı tam anlamıyla. Genç kaleci Ali Emre, Trabzonspor karşısında kalesinde devleşti diyebiliriz. Yaptığı 4 kurtarışla arkadaşlarına güven verdi. Takımına enerji kattı.

        Lacivert-Beyazlı takımın yıllardır süregelen iyi oyun felsefesini bir kez daha izledik. Takım oyununun nasıl oynanacağını çok iyi uyguluyorlar. Mücadeleden yılmadan, yardımlaşmayı ilke edinmişler.

        Topları iyi kullanma becerileri yüksek. Ayağa pas yapmaları, kenarları efektif kullanma düşünceleri çağdaş futboldan örnekler olarak sergileniyor. Topla çok fazla oynamadan hızlı biçimde ileri çıkıp rakip kalede gol arıyorlar. Trabzonspor karşısında bunu yine gördük. Rahat pozisyona girmelerinin en önemli nedenlerinden birisi de oyunu önde rakibe baskı kurarak elde etmeleri.

        İlk yarı geriye düşmelerine karşın, oyun planlarını kazanma adına kurguladılar. Yakaladıkları pozisyonları değerlendirebilseler skor daha farklı olabilirdi.

        Maçta öne çıkan isimler vardı elbette. Kaptan Aytaç, oyun bilgisi ve mücadelesinin yanı sıra attığı golle Milli Takım'a göz kırpıyor. Geçen hafta Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kasımpaşaspor Tesisleri'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Aytaç’la sohbet ederek, kendisini yakından izlediğini söyledi. Attığı 11 golle performansını bir üst seviyeye çıkaran Aytaç, belli ki bu görüşmeden olumlu yönde etkilenmiş. 4 Trabzonsporlu oyuncu arasından attığı gol tam bir beceri vuruşuydu. Böyle giderse Milli Takım kapıları kendisine açılacaktır. Tıpkı genç Yasin gibi..

        Kasımpaşa’nın attığı üçüncü gol tam bir derslikti. Hazırlanış ve sonlandırması harika bir organizasyondu. Yeni transfer Oğulcan’la başlayan Da Costa ile sonuçlanan pozisyon maçın en güzel hareketleri olarak not edildi.

        Teknik Direktör Sami Uğurlu cezası nedeniyle kulübede yoktu. Yardımcı antrenör bu görevi üstlendi. Barış Kanbak’da genç bir isim olarak takımını yönlendirdi. Anlaşılan, Kasımpaşa teknik ekibi Trabzonspor’u iyi analiz etmiş. İkinci yarı atılan goller bunu gösteriyor.

        Dar kadrolarına karşın güzel futbolu ilke edinen Kasımpaşa'nın oyunu her maç zevk veriyor. Heyecanı yüksek, pozisyonu bol karşılaşmalar oynuyorlar. Yapacakları takviyelerle ligin üst sıralarına çok rahat çıkabilirler. Hatta, bu sezon Avrupa hedefini yakalamaları çok uzak bir ihtimal değil.

        Trabzonspor’a gelince, büyük bir kaos ortamı yaşıyorlar. Takımın içi boşaltılmış gibi. Abdullah Avcı bu işi nasıl toparlar bilmek zor. Görünen bir şey var. 3 maçtır yeniliyorlar. Haftaya Beşiktaş maçları var. İşlerinin çok zor olduğu bir gerçek…

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