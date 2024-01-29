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        Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü imzalandı

        Kamu işçilerinde enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın %32,57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü düzenlenen bir törenle imza altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 19:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:52
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        Kamu işçileri için ek protokol imzalandı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada imzalanan sözleşmeyle ilgili olarak şu görüşlere yer verdi:

        Toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlaması ile enflasyondan kaynaklanan ücret zamlarının ortaya çıkardığı durumu gidermek amacıyla TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve TÜHİS Genel Sekreteri Sayın Adnan Çiçek ile bir araya geldik.

        Kamu işçilerimiz için eşitlik sağlamak adına; enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın %32,57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü’nü imzaladık. Böylelikle; kamu işçilerimize Ocak 2024’te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerimizin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağladık. Bir sonraki toplu sözleşme döneminde, yürürlük tarihleri farklı olan toplu sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 01.01.2025’te başlatılmasına karar verilmiştir.

        İşçi konfederasyonlarımızla, sendikalarımızla istişare ve sosyal diyalog zemininde çalışmaya devam edecek, hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı sürdüreceğiz. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek başta olmak üzere; sürece katkı veren tüm sendika genel başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyor, ek protokolün kamu işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan süreci uzlaşı zemininde nihayete erdirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e süreç boyunca göstermiş oldukları kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum.

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        #kamu işçiler
        #Vedat Işıkhan
        #haberler
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