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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında düzenlenen terör operasyonlarında 64 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini, 124'ü bombalı olmak üzere 163 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında Türkiye genelinde düzenlenen terör operasyonları hakkında X'ten açıklama yaptı.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz.

Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara,

Teröristlere ve onların iş birlikçilerine,

Ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına,

Birlik ve beraberliğimize kast edenlere

asla ama asla göz açtırmayacağız!… pic.twitter.com/lB9t99RlcW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 30, 2024

2023 yılında, Jandarma Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

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1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda;

BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik; 3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7.716 şüpheli gözaltına alındı, 1.555'i tutuklandı, 1.683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ’ye yönelik; 6.775 operasyon yapıldı. 9.639 şüpheli gözaltına alındı, 1.689'u tutuklandı, 1.677’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik; 1.500 operasyon yapıldı. 2.800'i gözaltına alınırken, 738'i tutuklandı, 650’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik; 358 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirildi. 737 şüpheli gözaltına alınırken, 97'si tutuklandı, 207’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8’i kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 37’si gri kategoride olmak üzere toplam 64’ü sözde üst düzey teröristen oluştu.

Diğer yandan 124’ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi.

YERLİKAYA: SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR...

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız! Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası bizimle. Biz milletimizin emrindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.