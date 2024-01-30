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        Haberler Dünya Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

        Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

        Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler sürerken, çiftçiler sendikaların çağrısı ile "Paris'i kuşatma" eylemi düzenledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 07:27 Güncelleme: 30.01.2024 - 07:27
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        • 1

          Fransa'nın farklı noktalarından traktörleri ile yola çıkan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için Paris'e giriş-çıkış güzergahlarını traktörleri ile kapatarak eylem yaptı.

        • 2

          Ulusal basında yer alan haberlere göre, Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Fransa'da da çiftçi eylemleri günlerdir sürerken, hükümetin tarım sektöründeki adımlarını yetersiz bulan ülkenin farklı noktalarından sendikalı çiftçiler, geçen gece traktörleri ile Paris'e hareket etmeye başladı.

        • 3

          BİNLERCE POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

          Sendikaların çağrısı ile "Paris’i kuşatma" eylemi düzenleyen çiftçiler, başkente giden yollarda traktörleri ile uzun kuyruklar oluşturdu. Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında 15 bin civarında polisin görevlendirildiği bildirildi.

        • 4

          Ülke genelindeki 21 farklı noktada yapılan eylemlere 2 bine yakın çiftçi katılırken, 25 yerde 1200'den fazla tarım makinesi ile yollar trafiğe kapatıldı.

        • 5

          "HEDEF KRİZE BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULMAK"

          Eylemlere öncülük eden ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA’nın Başkanı Arnaud Rousseau, Paris’e ulaşım sağlayan ana yolları 30 kilometreye kadar trafiğe kapatacaklarını bildirdi.

        • 6

          Başkan Rousseau, Paris'i kuşatma eylemi ile "Fransızların hayatlarını sekteye uğratmayı değil hükümet üzerindeki baskı artırarak krize bir an önce çözüm bulmayı" hedeflediklerini belirtti.

        • 7

          Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

        • 8

          Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

        • 9

          AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER EYLEMDE

          Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

        • 10

          Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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